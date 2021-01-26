10 ضوابط لتغيير التخصص لطلبة المدارس الفنية.. اعرفها

تهتم الدولة المصرية بقطاع التعليم بشكل عام، والتعليم الفنى بشكل خاص، كونه أحد أهم مسارات الدولة نحو الاستفادة من طاقاتها البشرية فى تعزيز الاقتصاد المصري، وتعظيم قطاعات عدة، على رأسها الصناعة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد البشرية المصرية.





من أجل ذلك، يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما، بالتوسع في إنشاء مدارس التعليم الفني، وجذب الطلبة للدراسة بها، وتغيير الثقافة المجتمعية حياله بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجي الجديد، يختلف عن التعليم الجامعي التقليدي ويخفف الضغط عليه، بما يتناسب مع احتياجات العصر وسوق العمل.





وتحرص وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، على تطوير منظومة التعليم في المدارس الفنية المختلفة، الصناعية، والتجارية، والزراعية، والفندقية، إيمانا منها بأنها طريق الحكومة للنهوض بالدولة المصرية واقتصادها وقطاعاتها المختلفة، إذ يعد التعليم الفني ركنا أساسيا في النهوض بالتصنيع وكل القطاعات الخدمية، وهو ما يتوافق مع رؤية السيسي، التي سبق أن طرحها في منتدى شباب العالم، حين دعا إلى ضرورة تغيير الثقافة المصرية تجاه ما يتعلق بخريجى التعليم الفني، وقال: "نحتاج نغير ثقافتنا كمصريين بأن لا ننظر فقط إلا لخريج الشهادة الجامعية، في الوقت الذي ننظر فيه إلى الفني مهما كانت كفاءته وقدرته على تقديم عمل جيد بشكل غير مناسب".





ومؤخرا، اتخذت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، قرارات عدة، تتعلق بالتعليم الفني، من بينها إتاحة تغيير التخصص الدراسي في المرحلة الثانوية، لطلاب المدارس الفنية.





فيما يلي من سطور، تستعرض " الفجر " تفاصيل وضوابط تغيير التخصص الدراسى فيي المرحلة الثانوية، لطلاب المدارس الفنية:





- يمكن لمن أمضى عاما دراسيا واحدا التحويل من تخصص لآخر.





- يشمل التحويل نوعيات التعليم "صناعي وتجاري وزراعي وفندقي".





- يمكن التحويل لمن يدرس في مدارس التعليم الفن الرسمية أو الخاصة.





- يتم التحويل في العام التالي إلى الصف الأول.





- الطالب يلتحق بعد تحويله إلى الصف الأول الثانوي وليس الصف الثاني الثانوي.





- يجب أن يكون مجموع درجات الطالب في الإعدادية يسمح بالقبول في تخصص آخر.





- يحتسب العام الذي أمضاه الطالب بالصف الأول الثانوي المحول منه مدة بقاء بنفس الصف.





- يجب عدم تجاوز النسبة المسموح بها لطلاب العمال.





- يشترط أن يكون الطلبة المقيدين بالمدرسة بكل نوعية على نظام العمل وفق المسموح به.



