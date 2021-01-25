ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة ريهام أيمن، متابعيها بـ عدة صور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ريهام أيمن، على الصورة "كل مستوى تالي من حياتك سوف يتطلب منك شخصًا مختلفًا".

وكانت أحدث مشاركات ريهام أيمن الفنية، بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس.

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.

ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي بجد كل سنة وانتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة".

وشاركت ريهام أيمن في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الأول ﺇﺧﺮاﺝ طارق يخلف، مخرج منفذ حسين شوكت.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شريف رمزي ريهام ايمن

أخبار تهمك

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 10 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تأخر حالة زيدان الصحية بعد إصابته بكورونا

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

منذ 34 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الإعلان عن قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه من انتقال نجم الأهلي إلى الإسماعيلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

وفد من الإسماعيلي يزور الأهلي للتعاقد مع ثنائي الأحمر

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن مدرب تشيلسي الجديد

منذ ساعة و 11 دقيقة

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ريهام أيمن تبهر جمهورها في أحدث ظهور

بعيد الأب العالمي.. ريهام أيمن توجه هذه الرسالة لزوجها

ريهام أيمن تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

ريهام أيمن لزوجها شريف رمزي: "أنت تجعل قلبي لا مثيل له"

ريهام أيمن تحتفل بوصولها 2.5 مليون متابع عبر "إنستجرام"

ريهام أيمن تستطلع رأي الجمهور حول شعرها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

07:10 م

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

08:57 م

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

09:07 م

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

05:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات