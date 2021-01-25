تأخر حالة زيدان الصحية بعد إصابته بكورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تأخر حالة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بسبب إصابته بكورونا.

 

ووفقاً لصحيفة " سبورت " الإسبانية، فإن زين الدين زيدان ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا، خلال تواجده في منزله، حيث يعاني زيزو ​​من حمى وسعال.

 

 

وأوضحت الصحيفة، أن بروتوكول الليجا ينص على أن المدة الأقل للبقاء في المنزل هي 10 أيام، ومن ثم يعود المصاب للعمل بعد ظهور فحصين سلبيين لكورونا، طالما أنه لم تظهر عليه أي أعراض.

 

 

ونوهت الصحيفة أنه في حال زيدان، يجب أن تزول الأعراض أولاً، ثم يبقى في العزل لمدة 3 أيأم أخرى، وبعدها يخضع لفحص فيروس كورونا لمعرفة ما إذا قد شفي أو لا.

 

 

وأتمت الصحيفة أنه في أفضل الحالات ، سيتم عزل زيدان في منزله حتى يوم الاثنين المقبل، 1 فبراير، ومع ذلك ، قد يختلف تاريخ عودته، إذا استمرت الأعراض عليه.

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