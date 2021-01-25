"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
ريهام على
قام وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالفيوم، بتقديم التهنئة لمدير أمن الفيوم، وجنود وأفراد وضباط الصف، مناسبة عيد الشرطة الـ 69.

ضم الوفد الأمناء المساعدين للحزب الأستاذة منى عابد، والدكتور نور الرمادي، واللواء محمد ابوطالب، والحاج علي غيث، والاستاذ سالم فتيح أمين العلاقات العامة بالحزب، وأعضاء الأمانة احمد ربيع، وشهاب الروبي، ومحمد آدم، و عبير شوقي، ومنار إبراهيم، وأيهاب وليم أمانة الاعلام.

جاء ذلك بُناءًا على توجيهات النائب عبد القادر الجارحي أمين عام حزب مستقبل وطن بالفيوم، اعتزازًا برجال الشرطة البواسل وتقديرا لدورهم البطولي الذي يقومون به للحفاظ علي أمن وسلامة الشعب المصري، وما يبذلونه من تضحيات حيث يقدمون أرواحههم الطاهرة من أجل أمن الوطن واستقراره.

خلال الزيارة قام الوفد بتوزيع الورود علي رجال الشرطة بالشوارع والميادين إحتفالًا بعيدهم، كما قاموا بتقديم درع الحزب للسيد اللواء مدير أمن الفيوم تقديرًا لدوره في ضبط المنظومة الأمنية داخل المحافظة، وتقديم درع الحزب لعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، وذلك تقديرًا لجهودهم.
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69
"مستقبل وطن" يقدم التهنئة لمدير أمن الفيوم والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69

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