ممثلة بحرينية توضح حقيقة زواجها من محمد سعد

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
لمياء علي


تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة للممثل محمد سعد وبرفقته سيدة قيل أنها زوجته، وأعربوا عن إعجابهم بها.

ويبدو أن من تداول هذه الصورة، لم يدقق في معلوماته، وخرجت السيدة التي كانت برفقة سعد وتبين أنها الممثلة البحرينية شيماء سبت التي خرجت لتوضيح حقيقة الأمر.

وفي التفاصيل، شاركت سبت الصورة المتداولة، مؤكدة أنها ليست زوجة سعد، ولكنها بالفعل تقابلت معه في إحدى المناسبات.

وقالت شيماء: "أنا لا أعرف من نشر هذه الصورة وكتب هذا الأمر، ولكن هذه الصورة لي مع الفنان محمد سعد في مهرجان دبي السينمائي عام 2013، وكانت للذكرى وهي عزيزة عليّ جداً. للتوضيح فقط".

وكانت شيماء قد أطلقت قبل 10 أيام حملة لإنقاذ حياة الممثلة البحرينية أمينة القفاص، التي أُدخلت الى المستشفى بحالة حرجة.

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