سيناريوهات مخرجات المباحثات التركية اليونانية بعد استئنافها (فيديو)

سيناريوهات مخرجات المباحثات التركية اليونانية بعد استئنافها (فيديو)
الإثنين 25/يناير/2021 - 08:30 م
أمنية فوزي
قال الكاتب الصحفي جيلبر شيخاني، المتخصص في الشأن التركي، إن بدء دولتي تركيا واليونان محادثات جديدة لتسوية خلافهما بشأن التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط بعد أزمة دبلوماسية متواصلة منذ أشهر، يمثل مباحثات استطلاعية بين الطرفين، مشيرا إلى أن بدء الحوار هو ما يزيد من مستوى المباحثات.
وأضاف المتخصص في الشأن التركي، في حديثه لقناة "الغد"، أن المباحثات جاء على مستوى رفيع من الدبلوماسية بين الطرفين لبدء التفاوض من جديد خاصة في مفاوضات الرصيف القاري والمنطقة الاقتصادية، موضحا أن هذه المباحثات ستنتظر بعناية خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن موقف الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن سيكون له دور رئيسي في هذه المفاوضات، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكشف عما تم تداوله في هذه المباحثات.
كما أكد أن المباحثات بين البلدين، تمثل فرصة أساسية لبدء الحوار واستئناف الحوار المباحثات الاستطلاعية بعد أن توقفت منذ عام 2016،موضحا أن أنقرة تشترط أكثر من محور في المفاوضات منها المجال الجوي كذلك الرصيف القاري والمنطقة الاقتصادية.
وقد توقفت هذه المحادثات حول شرق البحر الأبيض المتوسط عام ألفين وستة عشر وسط تصاعد التوتر بين الطرفين.
وأضاف المتخصص في الشأن التركي، في حديثه لقناة "الغد"، أن المباحثات جاء على مستوى رفيع من الدبلوماسية بين الطرفين لبدء التفاوض من جديد خاصة في مفاوضات الرصيف القاري والمنطقة الاقتصادية، موضحا أن هذه المباحثات ستنتظر بعناية خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن موقف الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن سيكون له دور رئيسي في هذه المفاوضات، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكشف عما تم تداوله في هذه المباحثات.
كما أكد أن المباحثات بين البلدين، تمثل فرصة أساسية لبدء الحوار واستئناف الحوار المباحثات الاستطلاعية بعد أن توقفت منذ عام 2016،موضحا أن أنقرة تشترط أكثر من محور في المفاوضات منها المجال الجوي كذلك الرصيف القاري والمنطقة الاقتصادية.
وقد توقفت هذه المحادثات حول شرق البحر الأبيض المتوسط عام ألفين وستة عشر وسط تصاعد التوتر بين الطرفين.
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