سيناريوهات مخرجات المباحثات التركية اليونانية بعد استئنافها (فيديو)

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الكاتب الصحفي جيلبر شيخاني، المتخصص في الشأن التركي، إن بدء دولتي تركيا واليونان محادثات جديدة لتسوية خلافهما بشأن التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط بعد أزمة دبلوماسية متواصلة منذ أشهر، يمثل مباحثات استطلاعية بين الطرفين، مشيرا إلى أن بدء الحوار هو ما يزيد من مستوى المباحثات.

وأضاف المتخصص في الشأن التركي، في حديثه لقناة "الغد"، أن المباحثات جاء على مستوى رفيع من الدبلوماسية بين الطرفين لبدء التفاوض من جديد خاصة في مفاوضات الرصيف القاري والمنطقة الاقتصادية، موضحا أن هذه المباحثات ستنتظر بعناية خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن موقف الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن سيكون له دور رئيسي في هذه المفاوضات، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكشف عما تم تداوله في هذه المباحثات.

كما أكد أن المباحثات بين البلدين، تمثل فرصة أساسية لبدء الحوار واستئناف الحوار المباحثات الاستطلاعية بعد أن توقفت منذ عام 2016،موضحا أن أنقرة تشترط أكثر من محور في المفاوضات منها المجال الجوي كذلك الرصيف القاري والمنطقة الاقتصادية.
وقد توقفت هذه المحادثات حول شرق البحر الأبيض المتوسط عام ألفين وستة عشر وسط تصاعد التوتر بين الطرفين.

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