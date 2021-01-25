التنمية المحلية: تطوير 34 مركزا بالصعيد ضمن مشروع تطوير قرى الريف المصري

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مشروع تطوير القرى المصرية يخدم 58% من حجم السكان، حيث يستهدف المشروع تحسين مستوى المعيشة وصيانة الأصول الاستثمارية بالمحافظات وتوفير فرص عمل.

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن أن 34 مركز من 51 مركز الذين سيتم العمل بهم في صعيد مصر، لافتا إلى أن المشروع سيسفر عن تطوير 4500 قرية، 30 ألف تابع لهم هو 3 سنوات على 3 مراحل.

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروع تطوير قرى الريف المصري فرصة كبيرة للصناعة المحلية لتوفير المستلزمات المطلوبة لتنفيذ المشروع، لافتا إلى أنه كان يتناقش مع وزير الكهرباء ورئيس الوزراء عن حجم المطلوب في قطاع الكهرباء لتنفيذ المبادرة، معلقا: "حجم المطالب التي تم حصرها حتى الآن في قطاع الكهرباء تصل إلى 70 مليار جنيه".

ووجه "السيسي"، خلال كلمته في احتفالية وزارة الداخلية بالعيد الـ 69 للشرطة، رسالة إلى القطاع الخاص، قائلا: "من فضلكم لدينا فرصة عظيمة أن نخلق قوة دفعة للصناعة الوطنية خلال 3 سنوات القادمة"، موضحا أن تنفيذ المشروع ليس قائما على شركات المقاولات فقط سواء قطاع عام او خاص، بل أن كل الدولة المصرية مدعوة للمساهمة في تنفيذ المشروع، معلقا: "مش مدعوة للمساهمة بالاموال وإن كان ده مش مرفوض، ولكن تساهم معانا في تكثيف الجهود لنخرج بالمشروع في الشكل المطلوب".

وأضاف أننا نتعامل مع واقع ليس منظما، معلقا: "هندخل على كل غير منظمة فضلا على النمو الذي شهدته.. عايزين نعمل شغل مخطط وهيكون في جهد"، مؤكدا أن الدولة جادة في انهاء فكرة وجود ريف في مصر يعاني أهله.

وتحتفل مصر اليوم بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، حيث يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفال وزارة الداخلية بعيدهم، وقام الرئيس بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول.

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