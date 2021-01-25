على طريقته الخاصة.. صلاح عبدالله يحتفل بعيد ميلاده

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
يحتفل الفنان صلاح عبدالله اليوم الخامس والعشرين من يناير بعيد ميلاده ال 66 .

وشارك صلاح عبدالله جمهوره ومحبيه بصورة له من حفل عيد ميلاده العام الماضي ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب : في ذكري يوم مولدي السادس والستون وبعد ، كل سنة وأنتم أطيب الطيبين صورة من السنة اللي فاتت بكل الي فات من السنين ، أحفادي كرمتي ومرادي يتسابقون لإسعادي .. ربنا يحفظهم قولوا آمين.

والجدير بالذكر أن الفنان الكبير صلاح عبد الله، يشارك في مسلسل "جمال الحريم"، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفي، وبطولة: نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير.

ويذاع مسلسل "جمال الحريم"، على قناة DMC في الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما في الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحًا، والرابعة الا ربع عصرًا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 في الساعة 9 مساء والخامسة صباحًا والثالثة والربع عصرًا.

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