الالومنيوم يدعم صفوفه بمهاجم اتحاد الشرطة ووسط مدافع بيلا

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نجح الجهاز الفني لفريق نادي الالومنيوم، في الحصول علي خدمات وائل علي مهاجم اتحاد الشرطة السابق، لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



يذكر ان وائل علي سبق له اللعب للاندية الاسيوطي والجبنة واتحاد الشرطة، قبل أن يتم انتقاله لصفوف نادي الالومنيوم، الذي جاء بناءا علي رخصة المدير الفني، لتدعيم خط هجوم الفريق.



ويعد علي هو ثاني صفقات فريق الألومنيوم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحاليط، بعد انت تم التعاقد مع محمد عادل لاعب وسط مدافع بيلا.



ويستعد فريق الألومنيوم لمواجهة فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، في الجولة الحادية عشر بالمجموعة الأولى لدوري القسم الثاني، والمغرب اقامتها يوم السبت المقبل بملعب الاخير.



ويحتل فريق الألومنيوم المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الاولي، برصيد 17 نقطة، فيما يحتل الشبان المسلمين المركز السابع برصيد15 نقطة