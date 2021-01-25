حبيبة عمري وتوأم روحي.. دوللي شاهين تتغزل بإانتها عبر إنستجرام

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين جمهورها ومحبيها بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت دوللي بالصور برفقة ابنتها ووجهت لها رسالة مليئة بالحب وكتبت : حبيبة عمري وتوأم روحي نوشي بنوتي الحلوة القمر.

يشار أن دوللي شاهين نفت  الأنباء التى تردد مؤخرا حول حملها، مؤكدة أنها شائعات ولا أساس لها من الصحة وهي لها بنتها فقط نور.

يذكر ان دوللي شاهين تغني اغنية الحاجة داعيالك إحدى أغنيات فيلمها الجديد " عيد جواز " والمقرر طرحه قريبا في دور العرض.

اغنية الحاجة داعيالك هي كلمات شفيق كارم الحان تومي وتوزيع اشرف البرنس.

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