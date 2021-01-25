ثلاثي الأهلي السابق يقود تشكيل بيراميدز أمام الأحمر

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

استقر الجهاز الفنى لفريق بيراميدز على تشكيل الفريق المتوقع في المواجهة المرتقبة أمام الأهلى المقررة غدا الثلاثاء في الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز.

 

ويصطدم بيراميدز بالأهلي في السابعة والنصف مساء غدا الثلاثاء، في واحدة من أقوى مباريات البطولة المصرية.

 

وينتظر أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامي، في حراسة المرمى.


وأمامة طارق طه وأحمد سامي وعلي جبر وأحمد فتحي.


وفي الوسط:عمر جابر ونبيل عماد دونجا.


وفي الهجوم: رمضان صبحي وعبدالله السعيد وإريك تراوري وجون أنطوي.

أخبار تهمك

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ ساعة و نصف

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز المرتقبة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

شديد البرودة.. الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ أقل من ساعة

وفد من الإسماعيلي يزور الأهلي للتعاقد مع ثنائي الأحمر

منذ ساعة و نصف

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 12 ساعة

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يحسم مصير مروان محسن في الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ أقل من ساعة

ثلاثي الأهلي السابق يقود تشكيل بيراميدز أمام الأحمر

منذ 37 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:10 م

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

05:55 م

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

05:59 م

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

07:19 م

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات