ثلاثي الأهلي السابق يقود تشكيل بيراميدز أمام الأحمر

استقر الجهاز الفنى لفريق بيراميدز على تشكيل الفريق المتوقع في المواجهة المرتقبة أمام الأهلى المقررة غدا الثلاثاء في الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز.

ويصطدم بيراميدز بالأهلي في السابعة والنصف مساء غدا الثلاثاء، في واحدة من أقوى مباريات البطولة المصرية.

وينتظر أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من شريف إكرامي، في حراسة المرمى.





وأمامة طارق طه وأحمد سامي وعلي جبر وأحمد فتحي.





وفي الوسط:عمر جابر ونبيل عماد دونجا.





وفي الهجوم: رمضان صبحي وعبدالله السعيد وإريك تراوري وجون أنطوي.