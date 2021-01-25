باتشيكو يبدأ الاستعداد للمقاصة بمران بدني قوي

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، برنامج تأهيلي وبدني خاص للاعبين علي هامش مران اليوم الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وقام اللاعبون بالبرنامج تحت اشراف بيدرو مدرب الأحمال بالفريق، حيث تم التركيز خلاله علي رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، ومعالجة الارهاق، والوصول الي المستوى البدني المطلوب.

وأدي اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة باتشيكو المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام، تم خلالها التركيز علي جوانب خططية ، وجمل فنية ، من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين يتولي كل مدرب واحده.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية في جزء من الملعب  ، تم خلالها تنفيذ كافة الامور الفنية التي تم التدريب عليها  ، وظهر الجميع بجاهزية قوية .

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