أشرف طلبة: الممثل الصغير في المسرح بياخد100 جنيه في اليوم

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الفنان أشرف طلبة، إن الممثل إذا شعر بأنه دوره في المسرح سيضيف له، من الممكن أن يتنازل عن الناحية المادية بصورة كبيرة، ولكن هذا الأمر ينطبق فقط على الممثل الصغير.

وتابع "طلبة"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن الممثل الصغير في المسرح مقهور، معقبًا: "بياخد مكافأة 3آلاف جنيه في المسرحية، يعني تقريبًا 100 جنيه في اليوم، لو راح وشرب كوباية شاي خلاص"

وأشار إلى أن أكتشف موهبته في التمثيل عندما كان في المرحلة الاعدادية، معقبًا: "كنت في اعدادي واتحديت واحد في الغناء، ومن هنا جت فكرة الغناء، ولما دخلت المرحلة الثانوية دخلت فرقة الموسيقى، وبعد ذلك قمت بالتمثيل في مسرح المدرسة".

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