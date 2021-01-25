مانشستر يونايتد يخشي مفاجآت شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
وكالات
مع انطلاق منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سيسعى مانشستر يونايتد إلى تفادي المفاجآت عندما يستضيف شيفيلد يونايتد الأربعاء، سعياً لتعزيز موقعه في الصدارة أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي وليستر سيتي.
ويحتل مانشستر يونايتد الصدارة بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي وليستر سيتي، ويحظى بفرصة قوية في مواصلة التقدم على حساب شيفيلد يونايتد صاحب المركز العشرين الأخير.
ويتمتع مانشستر يونايتد بمعنويات عالية بعد أن تغلب على ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي 3-2 الأحد في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وقال المدير الفني لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، في تصريحاته للصحافيين: "هو شعور جيد بالنسبة لنا أن نلعب بأسلوبنا. لقد توصلنا إلى طريقة اللعب التي نثق بها، ويثق بها اللاعبون، إننا نزداد قوة بشكل مستمر".
واستطاع مانشستر يونايتد من خلال ثلاثة انتصارات وتعادل مع ليفربول على ملعب أنفيلد، أن ينتزع الصدارة، لكن سولشاير لا يجد مجالاً للراحة في ظل ازدحام جدول المباريات.
وقال سولشاير: "بالتأكيد تبدو الأجواء رائعة الآن في غرفة الملابس، لكنني أود استعراض الرد يوم الأربعاء".
وأضاف: "أود رؤية رد الفعل، ورؤية كيفية استمرارنا من الناحية الذهنية. الجميع مبتهجون. لكنني أود أن أرى اللاعبين صباح الغد منشغلون بمباراة الأربعاء".
وقد تتمثل أبرز مشكلات سولشاير في إصابة ماركوس راشفورد، الذي تقرر أن يخضع لأشعة على الركبة عقب مباراة ليفربول.
وخلف مانشستر يونايتد، لا يفصل بين الفرق الستة التالية سوى ست نقاط، حيث يحتل مانشستر سيتي وليستر سيتي المركزين الثاني والثالث برصيد 38 ويحتل إيفرتون وويستهام المركزين السادس والسابع برصيد 32 نقطة لكل منهما، ويتطلع كل فريق إلى استغلال أي كبوة لأي من الفرق المنافسة.
ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على ويست برومويتش ألبياون صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير مساء غد الثلاثاء، لكنه سيفتقد جهود كيفن دي بروين بسبب الإصابة وكذلك سيرجيو أجويرو الذي لا يزال يتعافى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكان ويست برومويتش ألبيون تعادل على ملعب مانشستر سيتي 1-1 في وقت سابق من الموسم الجاري، لكن سام ألارديس المدير الفني لويست برومويتش يدرك مدى صعوبة مهمة فريقه في مباراة الغد.
وقال ألارديس: "علينا مواجهة الحقائق، لا شك في أن المباراة المقبلة أمام مانشستر سيتي ستكون صعبة للغاية".
وأضاف: "هم في أفضل مستويات الدوري الإنجليزي، وسيكون أمراً هائلاً إذا نجحنا في حصد نقطة مثلما فعلنا من قبل على ملعبهم".
وكذلك يحل ليستر سيتي ضيفاً على إيفرتون الأربعاء، لكن ليستر سيفتقد جهود نجم الهجوم جيمي فاردي بسبب الإصابة، كما يحل ليفربول ضيفا على توتنهام الخميس.
ورغم الهزيمة، استعرض ليفربول الذي يدربه المدير الفني يورجن كلوب، تطوراً في الأداء خلال مباراة مانشستر يونايتد، ويأمل الفريق في عودة القائد جوردان هندرسون والمدافع جويل ماتيب.
ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 34 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام توتنهام صاحب المركز الخامس.
وقال كلوب بشأن مباراة مانشستر يونايتد: "رأيت الكثير من الخطوات في الاتجاه الصحيح وهذا أمر جيد. كانت استعداداً جيداً لمباراة توتنهام الذي تكمن خطورته في الهجمات المرتدة".
ويحل ويستهام ضيفاً على كريستال بالاس الثلاثاء كما يلتقي ساوثهامبتون مع آرسنال ونيوكاسل مع ليدز يونايتد.
وتشهد مباريات الأربعاء لقاء بيرنلي مع أستون فيلا وتشيلسي مع وولفرهامبتون وبرايتون مع فولهام.

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