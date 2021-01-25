فيفي عبده تطالب بالدعاء لمحمد الصغير بعد إصابته بكورونا

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طالبت الفنانة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده بالدعاء لمحمد الصغير مصفف الشعر ووالد الإعلامية مها الصغير.



ونشرت فيفي صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتبت: من فضلكم ادعوا لمحمد الصغير يقوم بالسلامة و ربنا يشفيه و يعافيه يا رب ان شاء الله و يا ريت تقروا المكتوب في الصورة التانية عشان قصة مهمة و مؤثرة لاي حد هيقراها بحبكم اوي و بحبهم اوي يا رب يقوم بالف سلامة.



يشار أن فيفي عبده تعرضت لأزمة صحية منذ أيام ، حيث تعاني من آلام في الظهر ، لكنها زادت عليها الفترة الأخيرة، وهذا ما جعلها تمكث بالمنزل مع الحصول على بعض الأدوية والمسكنات.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال برنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج مقالب.

