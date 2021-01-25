استشاري نفسي يكشف طريقة التعامل مع الشخصية المتسلطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية، إن كل إنسان على وجه الارض يقوم بسلوك ما، له من وجهة نظر نية إيجابية فيما يفعل، حتى ولو كان السلوك سلبي، متابعًا: "لو أنا بذكاء أدركت النية الإيجابية وعملته اللي هو عايزه، هوقف السلوك السلبي".

وتابع "عمارة"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي إيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الإثنين،: أن الشخصية المتسلطة تهدف لتوجيه نصائح للآخرين، متابعًا: "الشخصية المتسلطة لديها وجهة نظر، وتسلطها مبني على الخوف، لو الأب متسلط هيطلب من أبنه كثيرًا المذاكرة من أجل النجاح، ولو أبنه اظهر له حرصه على المذاكرة، تسلط الاب سيتوقف".

وأضاف أن الشخص غير مطالب بتغير شخصية الاخر، متابعًا:" التطبع يغلب أي طبع، وليس الطبع يغلب التطبع مثلما يقول الكثيرين، اي حاجة ممكن الشخص يكتسبها، ولكن في حاجة إلى تدريب وصبر".

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