المصريون في عيد الشرطة: "نشكر رجال الداخلية على الأمن والأمان"

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "TeN"، مساء الإثنين، تقرير مصور يرصد رسائل يوجهها المصريين لرجال الشرطة تزامنا مع عيد الشرطة الـ 69.

وقال أحد المواطنين، "كل سنة وانتم طيبين.. وإحنا حاسين بأمان"، وأضاف آخر، "بنشكركم على الأمن والأمان"، وعقب مواطن أخر: "تحيا الشرطة".

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وتحتفل مصر اليوم بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة، حيث يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفال وزارة الداخلية بعيدهم، وقام الرئيس بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول.

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