طبيب نفسي يحذر: الكثير من الأطفال الذكور فضلوا أن يكونوا إناثا.. والسبب (فيديو)

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية، إن تعامل الأبناء مع المواقف المختلفة هو من يشكل شخصيتهم، معقبًا: "ممكن أب يزعق لأبنه يسمع الكلام، ويزعق لإبن تاني يجيله أمراض نفسية".

وتابع "عمارة"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي إيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، ان أول شيء يؤثر في الشخصية هي طريقة تفكير الإبن، ومن ثم الأصدقاء، فالأسرة، والإعلام، مضيفًا أن الكارتون قد يؤثر بصورة كبيرة على شخصية الطفل.

وأشار إلى أن هناك دارسة اكدت بأن هناك أطفال ذكور تأثروا بشخصية كارتونية أنثوية بصورة كبيرة، لدرجة انهم فضلوا أن يكونوا إناث عن كونهم ذكور، معقبًا: "الخيال أقوى 1000 مرة من الحقيقة،..القصة اللي قبل النوم ممكن تأثر على شخصية الطفل بشكل جذري".

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