جوجل تجلب تصميم جديد لصفحة نتائج البحث عبر الهواتف

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
قدمت شركة جوجل تحديث جديد في تصميم صفحة عرض نتائج البحث عبر الهواتف لتستخدم عناصر تسهل العثور على ما تريده وتلائم شاشات الهواتف الذكية وتجربة استخدامها.

الآن أصبحت النصوص تبدو أكبر وأغمق من الناس خاصة في بعض الأماكن لتلفت انتباه المستخدم إليها مباشرة أثناء التصفح السريع لصفحة نتائج البحث.

كما خففت الظلال خلف النصوص وأجزاء الصفحة الأخرى لتستخدم معظم عرض الصفحة لعرض النتائج.

والمميز أن جوجل أصبحت تستخدم الألوان عن قصد للفت الانتباه لبعض الأجزاء المهمة، فلو بحثت عن كلمة مفتاحية ما وظهرت النتيجة الأولى من ويكيبيديا فإنه سيعرض لك على شكل أزرار توصلك مباشرة للفقرات المطلوبة ضمنها، والأهم أنها ستلونها بلون يتسق مع موضوعها، فلو كانت نبات ستبدو بالأخضر، ولأحد الحيتان ستكون بالأزرق وهكذا.

أصبحت جوجل تعرض المزيد من المعلومات في أعلى الصفحة بحيث تقرأها بدون الحاجة للتمرير للأسفل. كما خففت من بعض الإزدحام البصري لتزيد المساحات البيضاء، والهدف النهائي كله جعل الصفحة أبسط في التصميم وغنية بالمحتوى وتسهيل تصفحها والوصول للنتائج المطلوبة بسرعة.

التصميم الجديد سيصل لكافة المستخدمين بدءاً من اليوم وخلال الأيام القادمة.

أخبار تهمك

وفد من الإسماعيلي يزور الأهلي للتعاقد مع ثنائي الأحمر

منذ ساعة و نصف

ثلاثي الأهلي السابق يقود تشكيل بيراميدز أمام الأحمر

منذ 38 دقيقة

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شديد البرودة.. الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ أقل من ساعة

موسيماني يحسم مصير مروان محسن في الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز المرتقبة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 12 ساعة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:10 م

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

05:55 م

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

05:59 م

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

07:19 م

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات