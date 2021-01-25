جوجل تجلب تصميم جديد لصفحة نتائج البحث عبر الهواتف

قدمت شركة جوجل تحديث جديد في تصميم صفحة عرض نتائج البحث عبر الهواتف لتستخدم عناصر تسهل العثور على ما تريده وتلائم شاشات الهواتف الذكية وتجربة استخدامها.





الآن أصبحت النصوص تبدو أكبر وأغمق من الناس خاصة في بعض الأماكن لتلفت انتباه المستخدم إليها مباشرة أثناء التصفح السريع لصفحة نتائج البحث.





كما خففت الظلال خلف النصوص وأجزاء الصفحة الأخرى لتستخدم معظم عرض الصفحة لعرض النتائج.





والمميز أن جوجل أصبحت تستخدم الألوان عن قصد للفت الانتباه لبعض الأجزاء المهمة، فلو بحثت عن كلمة مفتاحية ما وظهرت النتيجة الأولى من ويكيبيديا فإنه سيعرض لك على شكل أزرار توصلك مباشرة للفقرات المطلوبة ضمنها، والأهم أنها ستلونها بلون يتسق مع موضوعها، فلو كانت نبات ستبدو بالأخضر، ولأحد الحيتان ستكون بالأزرق وهكذا.





أصبحت جوجل تعرض المزيد من المعلومات في أعلى الصفحة بحيث تقرأها بدون الحاجة للتمرير للأسفل. كما خففت من بعض الإزدحام البصري لتزيد المساحات البيضاء، والهدف النهائي كله جعل الصفحة أبسط في التصميم وغنية بالمحتوى وتسهيل تصفحها والوصول للنتائج المطلوبة بسرعة.



