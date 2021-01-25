بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز
الإثنين 25/يناير/2021 - 07:19 م
علي نبوي
استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، ٦ لاعبين من قائمة فريقه لمباراة بيراميدز غدًا في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
واستبعد موسيماني كلا من :-
كريم نيدفيد وناصر ماهر للإصابة، وأكرم توفيق للإصابة بفيروس كورونا، وجونيور أجاي ومحمود وحيد ورامي ربيعة لوجهة نظر فنية.
وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز على النحو التالي:-
وجاءت القائمة لتضم كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وصلاح محسن ومحمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا.
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