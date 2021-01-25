أورتيجا يطرح مهرجان "استبينا" عبر اليوتيوب

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
طرح مطرب المهرجانات الشعبية أورتيجا أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "استبينا" ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير إنستجرام.

ونشر أورتيجا البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه بموقع إنستجرام وكتب : جاهزين.. ادخل على قناة اليوتيوب الرسمية واسمع استبينا قبل أي حد.

يشار أن أورتيجا أعلن مؤخرًا عن خوضه اول تجربة سينمائية ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أورتيجا صورة له من كواليس العمل برفقة طفلين ، وعلق قائلاً :" استنوني فى عمل سينمائي بطولة أورتيجا تحت عنوان "اتنين وأنا كنت تالتهم" ، على المشاهدين من أول سن 18+.

يذكر أن أخر أعمال أوكا وأورتيجا، هو مهرجان “جايز”، والذي تم طرحه في نهاية شهر أبريل الماضي، على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهو من كلمات أوكا وميدو الفنان، وألحان وليد سعد.

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