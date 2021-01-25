طبيب نفسي: الزوجة تتقبل عنف الرجل في هذه الحالة (فيديو)

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية، إن الرجل قد يكون لديه الكثير من الصفات الإيجابية وعنيف مع زوجته وتتقبل الزوجة هذا الامر.

وتابع "عمارة"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي إيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الإثنين،: "ساعات في زوجات بتوافق على عنف الزوج، بسبب وجود به الكثير من الصفات الإيجابية، لو انتي موافقة ومستمتعة خلاص".

وأضاف: "بيكون في توازن ما بين العنف والصفات الإيجابي وهي متقبلة هذا الامر، انا عن نفسي لا أتقبل العنف ضد المرأة، وأعتبر ان الشخص الذي يمارس هذا الامر ليس رجلًا".

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