هيدي كرم لـ الجمهور: "اللي ذاكر ذاكر"

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

نشرت الفنانة هيدى كرم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

حيث ظهرت "كرم" في الصورة اثناء تحضيرها لبرنامجها، وعلقت على الصورة قائلة:" اللي ذاكر ذاكر ".

يذكر أن آخر أعمال هيدي مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

وتشارك هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ"، المسلسل بطولة الفنانة مي عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.

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هيدي كرم مسلسل لؤلؤ

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