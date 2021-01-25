ياسمين صبري تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة ياسمين صبري منذ قليل صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ياسمين بالصورة من داخل أحد الكافيهات ، بإطلالة جذاية مرتدية بدلة باللون الأبيض وتركت شعرها منسدلاً ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها ، وعلقت على الصورة وكتبت: شكراً لكم يا أعز عائلتي.

يشار أن ياسمين صبري اختيرت للسنة الثالثة ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم ، حيث أن ياسمين صبري، هي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم. 

يذكر أن ياسمين صبري كانت الفنانة العربية الوحيدة أيضاً ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017، وعادت لتكرر الأمر عام 2018، قبل أن تدخل مجدداً ضمن نفس القائمة هذا العام.

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