وزير الاستثمار: 2.5 مليار دولار قيمة المشاريع السعودية في أوزبكستان

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أكد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده تحرص على تعزيز العلاقات مع أوزبكستان بدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين ليرقى إلى مستوى يعكس عمق ومتانة الروابط القوية التي تجمعهما حكومة وشعبا. مبينا أن المملكة حريصة كل الحرص على مساندة أوزبكستان في كل ما تقوم به من إصلاحات ومشروعات وخطط تنموية من شأنها تحقيق النمو والازدهار والرفاهية للشعب الأوزبكي.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية التي ألقاها أمس خلال رعايته مراسم وضع حجر أساس محطة سيرداريا ذات الدورة الغازية المركبة لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاجية تبلغ 1500 ميجاوات وإطلاق مشروعات شركة أكواباور السعودية في مجال توليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة بخارى بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاواط وتوقيع اتفاقيات شراء الكهرباء لها في أوزبكستان وذلك بحضور ساردور أومورزاكوف نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعليشر سلطانوف وزير الطاقة الأوزبكي والدكتور هشام السويلم سفير السعودية لدى أوزباكستان ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور.

وقال وزير الاستثمار : المشروعات التي تقدر قيمتها الاستثمارية الإجمالية بحوالي 2.5 مليار دولار ستسهم بشكل مباشر في نمو قدرات توليد الطاقة في أوزبكستان لمواكبة الطلب المتزايد الذي يتوقع أن يصل إلى 18 جيجا وات في الساعة بحلول 2030. متناولا النجاحات التي حققتها أكواباور التي كانت شركة ناشئة في 2004 وأصبحت إحدى أبرز الشركات السعودية الرائدة في تقديم حلول الطاقة النظيفة.

وبين أن المملكة تتمتع بتاريخ طويل وبمكانة عالمية رائدة في مجال الطاقة. مفيدا أن الطاقة المتجددة في المملكة تحظى اليوم ببرامج طموحة لتطويرها واستغلالها وينتظرها مستقبل واعد خصوصا في ظل وجود موارد غنية بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وامتلاك المملكة خبرات وتقنيات منافسة في تطويرها وتجسد ذلك في تمكين قطاع الطاقة المتجددة ضمن مزيج طاقتها الوطني حيث تستهدف أن يعتمد إنتاج الكهرباء فيها بحلول 2030 على الطاقة المتجددة بنسبة 50% فيما ستعتمد النسبة الباقية على الغاز.

ولفت إلى أن المملكة تملك خططا طموحة في العديد من المجالات الأخرى للطاقة المتجددة حيث أطلقت خلال 2020 مشروعات ومبادرات عدة في هذا السياق منها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في نيوم وبادرت في إطار اهتمامها بالتنمية المستدامة بطرح نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي تمت المصادقة عليه من قبل قادة دول مجموعة العشرين ويمثل نهجا شاملا ومتكاملا وواقعيا لإدارة الانبعاثات التي تسهم في الاحتباس الحراري فضلا عن أن تطبيقه ممكن بشكل يتماشى مع أولويات كل دولة وظروفها الخاصة. واختتم كلمته بتطلعه إلى الاحتفال قريبا بإتمام تنفيذ مشروعات شركة أكواباور العملاقة. مؤكدا أن سقف التوقعات بات عاليا أمام القطاع الخاص في البلدين.


من جانبه قال محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" : نفخر بكوننا شركة سعودية ونعتز بدورنا في دعم الجهود الهادفة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية أو التخلص منها تماما في أوزبكستان والإسهام في التحول بقطاع الطاقة من خلال دعم أسس التعاون الدولي بين السعودية وأوزبكستان في ظل قيادة البلدين ورؤيتهما الطموحة.

وقدم شكره وتقديره للوفد السعودي برئاسة المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار والدكتور هشام السويلم سفير السعودية لدى أوزبكستان لدعمهما القيم لهذه المشاريع كما أعرب عن خالص امتنانه لحكومة أوزبكستان ووزارة الطاقة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على ثقتهم في قدرات أكوا باور في مجال إنتاج الطاقة على أعلى مستوى من الأمان والموثوقية والمسؤولية وبكلفة اقتصادية منخفضة.

وبين أن شركة "أكوا باور" تعمل من خلال إضافة مزيد من المشاريع الجديدة التي تعتمد مصادر الطاقة المتجددة وتطوير مشاريع طاقة الغاز الأنظف والأكثر كفاءة وتنافسية من حيث الكلفة على التوسع في نطاق وجودها بأوزبكستان التي تعد سوق عالية النمو وستعمل على تحقيق الاستفادة من خبراتها العالمية ومعرفتها التقنية للعمل على توفير قيمة طويلة المدى ومستدامة للمجتمعات المحلية في أوزبكستان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الاستثمار الطاقه النظيفه السعودية

أخبار تهمك

وفد من الإسماعيلي يزور الأهلي للتعاقد مع ثنائي الأحمر

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ ساعتين

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يحسم مصير مروان محسن في الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

شديد البرودة.. الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ ساعة و نصف

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 8 ساعات

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز المرتقبة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ثلاثي الأهلي السابق يقود تشكيل بيراميدز أمام الأحمر

منذ 33 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف علي أبرز مالكي المشاريع في منطقة الخليج

محمد بن سلمان: سنطرح "أرامكو" بحلول 2021

ارتفاع قيمة أصول الإستثمار بالسعودية بـ5.2 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2018

126 % نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي بالمملكة السعودية خلال 2018

"انبي" تفوز بمناقصة عالمية للنفط في المملكة العربية السعودية

التجارة: 38 مليار حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:10 م

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

05:55 م

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

05:59 م

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

07:19 م

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات