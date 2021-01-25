غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن الدوية والزرابي لصيانة المغذي ببني سويف

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، اليوم الاثنين، أنه من المقرر فصل التيار عن قريتي الدوية والزرابي مركز بني سويف، من الــ9 صباحًا حتى الساعة 1 ظهر غد الثلاثاء " 26 يناير الجاري" وذلك لعمل صيانة على المُغذًي ـ بحسب بيان للمركز الإعلامي بمحافظة بني سويف.

وجاء بالبيان، أن قطاع الكهرباء يتقدم بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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