كل عام ورجال مصر بألف خير.. نبيلة عبيد تحتفل بعيد الشرطة

Advertisements

تحرص الفنانة نبيلة عبيد التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.



واحتفلت نبيلة عبيد بعيد الشرطة وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتبت : كل عام ورجال مصر بألف خير ، يارب الأمن والأمان لمصر ولشعوب كل العالم.



والجدير ذكره أن نبيلة عبيد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل " سكر زيادة" وحقق خلاله نجاحاً كبيراً برفقة سميحة أيوب ونادية الجندي .