كل عام ورجال مصر بألف خير.. نبيلة عبيد تحتفل بعيد الشرطة

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة نبيلة عبيد التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

واحتفلت نبيلة عبيد بعيد الشرطة وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتبت : كل عام ورجال مصر بألف خير ، يارب الأمن والأمان لمصر ولشعوب كل العالم.

والجدير ذكره أن نبيلة عبيد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل " سكر زيادة" وحقق خلاله نجاحاً كبيراً برفقة سميحة أيوب ونادية الجندي .

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