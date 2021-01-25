جوراديولا يؤكد اقتراب نجم مانشستر سيتي من برشلونة

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه يتوقع أن يرحل المدافع إيريك غارسيا بنهاية الموسم.

وينتهي عقد الإسباني الدولي غارسيا بنهاية الموسم الحالي وربطته تكهنات بالعودة إلى نادي طفولته برشلونة.

ولم يشارك المدافع البالغ من العمر "20 عاما" سوى في ثماني مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم بسبب الإصابات والمرض لكنه حصل على فرصة نادرة للعب أساسيا خلال الفوز 3-1 على تشيلتنهام تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين : سنرى ما سيحدث في نهاية فترة الانتقالات. لا أعتقد أنه سيوقع عقدا جديدا. أنا واثق أنه سيرحل في نهاية الموسم أما بالنسبة لفترة الانتقالات الحالية فالأمر يتوقف على الأندية الأخرى.

ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين خلف مانشستر يونايتد لكن تتبقى له مباراة إضافية. ويحل ضيفا على وست بروميتش ألبيون يوم الثلاثاء.