جدة طفلة التعري: زوج بنتي ظالم ومفتري وشاكك في نسب بنته بالباطل

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قالت أحلام رشاد، جدة طفلة التعري التي طردها والدها في الشارع بالدقهلية، إن رمضان زوج ابنتي آمال يتعاطى المخدرات ودائم التعدي على زوجته بالضرب والإهانات حتى أصابها أكثر من مرة، مضيفة: "رمضان حاول أكثر من مرة إجهاض بنتى وهى حامل من الضرب المبرح لكن الحمد لله ربنا كملها على خير".





وأضافت "جدة الطفلة" خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة المحور، أن رمضان زوج ابنتها آمال لم ينصلح حاله وظل يعتدى عليها بالضرب ورفض يسجل البنت وكان يشكك في نسبها، ولما بنتى طلبت الطلاق منه من 4 شهور وتركت بيت الزوجية جن جنونه.



وتابعت: "فوجئنا بعدما طلبت بنتي الطلاق إنه بيشهر بها في الشارع ويقول إنها كانت على علاقة بخطيبها الأول، وإن البنت مش بنته وكذا مرة ييجي يضربها في البيت وأصاب والدها بعاهة مستديمة في وجهه ".





وانفعلت جدة طفلة التعري وهى تقول "ده مجرم وقلبه قاسي، وكنا خايفين منه واتصلت على اخوه علشان ييجي يهديه قالي النمرة غلط ومتتصليش هنا تاني"قائلة: "جوز بنتي ظالم ومفتري وشاكك في نسب طفلته بالباطل".



