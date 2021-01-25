روسيا تعلن تفعيل تمديد إتفاقية "ستارت 3" بين موسكو وواشنطن

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر


أعلنت وزارة الخارجية الروسية بدء العمل فعليا على تمديد إتفاقية الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين موسكو وواشنطن ( "ستارت 3") على مستوي الخبراء من كلا البلدين.


وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية اليوم الاثنين : "يمكنني القول إن الخبراء (الروس والأمريكيين) يعملون جاهدين في هذا المسار.. إنها إجراءات عملية وقد بدأت" ، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية .


وفى وقت سابق أعرب القصر الرئاسي الروسي (الكرملين )، عن ترحيبه بإعلان الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن نيته تمديد معاهدة ستارت الجديدة (ستارت-3 )؛ للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية التي تنقضي فترة سريانها في فبراير المقبل، داعيا إلى ضرورة الاطلاع على تفاصيل عرض واشنطن .


وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف فى إفادة صحفية الجمعة الماضية : "نجدد رغبة موسكو في الحفاظ على المعاهدة المبرمة مع واشنطن في عام 2010"، موضحا أن وجود إرادة سياسية لدى إدارة بايدن لتمديد الاتفاقية المتعلقة بالحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية يمثل أمرا ترحب به روسيا.


وأضاف "تؤيد روسيا الحفاظ على "ستارت الجديدة" وتمديد هذه المعاهدة بهدف توفير وقت للتفاوض عليها، لكن كل شيء يتوقف الآن على تفاصيل هذا العرض الذي لا استطيع الآن التعليق عليه".


وأشار المتحدث إلى أنه "حتى الآن، تم طرح شروط محددة لتمديد المعاهدة، وكان بعضها غير مقبول إطلاقا بالنسبة لنا، ولذلك دعونا نطلع أولا على ما يقترحه الأمريكيون ثم سنصدر تعليقات" .
وطالب بيسكوف بضرورة أن تراعي موسكو وواشنطن مباعث قلق إحداهما الأخرى خلال التفاوض بشأن المعاهدة.
يشار إلى أن البيت الأبيض قد أعلن أمس الخميس أن إدارة بايدن ستعرض على روسيا تمديد معاهدة "ستارت الجديدة" لمدة خمس سنوات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

واشنطن موسكو روسيا وامريكا تمديد اتفاقية ستارت الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقية ستارت

أخبار تهمك

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

وفد من الإسماعيلي يزور الأهلي للتعاقد مع ثنائي الأحمر

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 21 ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 12 ساعة

شديد البرودة.. الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ ساعتين

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز المرتقبة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

ثلاثي الأهلي السابق يقود تشكيل بيراميدز أمام الأحمر

منذ 33 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موسيماني يحسم مصير مروان محسن في الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

موسكو: سنحاول التشاور مع واشنطن حول تمديد اتفاقية الأسلحة الاستراتيجية الهجومية

الكرملين: موسكو تنتظر توضيح واشنطن لموقفها من معاهدة "ستارت"

برلين تدعو موسكو وواشنطن لتمديد معاهدة "ستارت الجديدة"

روسيا: انضمام الصين لمحادثات الأسلحة بين موسكو وواشنطن غير واقعي

"ريابكوف": المفاوضات بين موسكو وواشنطن في فيينا كانت مكثفة وحيوية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:10 م

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

05:55 م

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

05:59 م

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

07:19 م

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات