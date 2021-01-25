ارتفاع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية في أول تعاملات الأسبوع

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة الأمريكية في أول تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، ليسجل "ناسداك" مستوى قياسياً جديداً.

وارتفع سهم "أبل" بنحو 4 بالمائة مع مكاسب أسهم التكنولوجيا قبل الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

جاء هذا الارتفاع في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس جو بايدن دفع 1.9 تريليون دولار من خلال برنامج تحفيزي يعارضه العديد من الجمهوريين في الكونجرس.

وكانت الأسهم الأمريكية حققت مكاسب أسبوعية ملحوظة، كما سجل "ناسداك" صعوداً أسبوعاً بنسبة 4 بالمائة، هو الأكبر منذ نوفمبر.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة، ليصل إلى مستوى 30936 نقطة.

وارتفع "ستاندرد آند بورز500" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3853 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 1.1 بالمائة إلى 13699 نقطة.

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