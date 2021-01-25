ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل إنطلاق مباريات الجولة العاشرة

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
تنطلق مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، غدا الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر يناير الجاري.

ويشهد غدا الثلاثاء، إقامة لقائين فقط، الأول بين المقاولون العرب وسموحة، عند الساعة الخامسة مساءا، والثاني بين الأهلي وبيراميدز، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا.

ويعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل بدء الجولة العاشرة:

1- الأهلي برصيد 20 نقطة
2- الزمالك برصيد 20 نقطة
3- الجونة برصيد 18 نقطة
4- المصري برصيد 13 نقطة
5- بيراميدز برصيد 13 نقطة
6- إنبي برصيد 13 نقطة
7- مصر المقاصة برصيد 13 نقطة
8- سيراميكا كليوباترا برصيد 11 نقطة
9- سموحة برصيد 9 نقاط
10- البنك الأهلي برصيد 8 نقاط
11-  غزل المحلة برصيد 8 نقاط
12- الاتحاد السكندري برصيد 8 نقاط
13- أسوان برصيد 8 نقاط
14- الإسماعيلي برصيد 7 نقاط
15- طلائع الجيش برصيد 7 نقاط
16- المقاولون العرب برصيد 7 نقاط
17- وادي دجلة برصيد 6 نقاط
18- الإنتاج الحربي برصيد 5 نقاط

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