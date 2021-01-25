بهذه الطريقة.. مجدي الهواري يستعيد ذكريات فيلم "الباشا تلميذ"

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك المخرج مجدي صور من كواليس فيلم " الباشا تلميذ" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر بالصورة الفنان الراحل حسن حسني وكريم عبدالعزيز ورامز جلال وسعيد طربيك.

واستعاد مجدي الهواري ذكريات المسلسل وكتب : كواليس المشاهد التي لا تنسي من افلامي للعظيم حسن حسني .. وكريزة ضحك اخري لم تتوقف لمدة نصف ساعة بسبب مفاجاة عم حسن علي الهوا وهو بيقول اعقلوا الكلمة فاجئنا فاضحكنا كلنا فضحك كريم عبد العزيز ومقدرش يوقف ضحك من ساعتها لحد النهارده . كل مانفتكر انا وهو ورامز جلال يوم تصوير المشهد ده تلقائية.

وتابع قوله : عم حسن حسني نضحك والله لحد دلوقتي وبعدين قال " اسال شهاب ولا انت مبتنزلش كان عبقري في اضافة الافيه في التصوير بشكل تلقائي دون المساس بالنص او بكلام المشهد وكل ده في الشوت علي الهوا وعفوي .

وأنهى حديثه : اتفرجوا علي الفيلم وشوفوا ضحك كريم عبد العزيز الحقيقي والله مكنش بيمثل . رغم اعادة التصوير للمشهد ٢٦ مرة وفي الاخر اضطرنا ناخد المشهد بضحكه الحقيقي.. لاننا لم نستطيع السيطرة علي الناس ديه لما تتجمع في مشهد غير كتير مواقف في الفيلم عايز اكتب عنها سنة كاملة وتبقي احكي كمان علي موقف واسرة مع بعضينا في طابا وربنا يستر علي الله هيحصل لاول مرة نشر هذه المواقف وبالذات في مشاهد اللي بتجمع حسن حسني مع كريم عبد العزيز
زي مشهد يا فاسل يا فاشل وحاازم حازم وبسيوني بسيوني هو ومحمد لطفي يااااااااااه والله ايام كانت جميلة والممتع اكتر كواليس الفيلم
الله يرحمك ياعم حسن يانادر ويرحم عم سعيد طربيك ومن ساعتها ياسادة بقيت واحدة من العلامات الفيلم ده

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