محافظ الأقصر يشدد على انهاء تجارب خطوط الطرد بمدينة طيبة "صور"

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أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لاعمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي ابتداءا من مدينة طيبة الناحية الشمالية وحتى كوبرى البغدادى بطول 17 كم.



كما تفقد اعمال انشاء الطريق الرابط بين الطريق الصحراوى الشرقى بمدينة طيبة والذى يقوم به جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بطول 2.600 كم، واعمال التوسعة بامتداد نفس الطريق بطول 600 متر والذى يقوم به جهاز مدينة طيبة، بالإضافة الى تفقد اعمال الطريق الرابط بين مدينة طيبة ومدينة الشمس بطول 1.200 كم.

واختتم محافظ الاقصر جولته بتفقد اعمال تجارب خطوط الطرد والسيب والتى تقوم بها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي فى المسار ما بين محطة معالجة الصرف الصحي ومدينة الشمس وثلاجة هيا.



وشدد ألهم على ضرورة انهاء اعمال تجارب خطوط الطرد والسيب خلال هذا الأسبوع وفقا للجداول الزمنية المقررة للبدء فى اعمال الرصف للطريق بدءا من الاسبوع المقبل.



رافق محافظ الاقصر خلال جولته كل من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، المهندس مصطفى السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، العميد يحيى عبد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،المهندس اسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق ومستشار المحافظ للمشروعات، ومسئولى الشركات المنفذة.