بالأبيض.. مي عمر تتألق عبر "إنستجرام"

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة مي عمر التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

شاركت الفنانة الشابة مي عمر منذ قليل جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مي عمر بالصورة بإطلالة ساحرة مرتدية فستان قصير باللون الأبيض وعلقت قائله:" النجاح ليس صدفة أنه العمل الشاق المثابرة التعلم الدراسة التضحية والأهك كم كل شئ حب ما تفعله.

يذكر أن مي عمر يعرض لها حاليا مسلسل "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

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