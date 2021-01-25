شديد البرودة.. الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء



طقس الثلاثاء نهارًا:



- طقس مائل للدفءعلى القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.



- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.



- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الثلاثاء ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

- صقيع على المزورعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الثلاثاء 26 يناير 2021، جاء ذلك خلال بيان نشرته الهيئة على صفحتها على "فيسبوك".