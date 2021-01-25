وفد من الإسماعيلي يزور الأهلي للتعاقد مع ثنائي الأحمر

ظهر وفد من نادي الإسماعيلي ترأسه علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بنادي الإسماعيلي، وعماد سليمان، نجم الإسماعيلي السابق، في مقر النادي الأهلي بالجزيرة وخاصة داخل ملعب التتش.





جاء ذلك تمهيدًا لضم بعض اللاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث عقد وفد الإسماعيلي جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، من أجل معرفة إمكانية ضم بعض اللاعبين في الوقت الجاري.





ويبحث الدراويش، التعاقد مع مروان محسن ورامي ربيعة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.



