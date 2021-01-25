صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

طلب البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى لنادى الزمالك، من مجلس الإدارة الدخول فى مفاوضات مع المحترف التونسى سيف الدين الجزيرى.

 

ويرى باتشيكو أن طريقة لعب الجزيرى تتناسب مع الزمالك بشكل كبير فى ظل قدرته على اللعب فى أكثر من مركز واكتسابه خبرة كبيرة فى الدورى المصرى خلال السنوات الماضية.

 

وحدد باتشيكو الجزيرى من بين الصفقات التى يرغب فى ضمها فى الساعات المقبلة، فى ظل اقتناعة الكبير بإمكانيات اللاعب.

 

ويبحث مجلس الزمالك التحرك فى الساعات المقبلة، لتقديم عرض رسمى لإدارة المقاولون العرب لبحث إمكانية الحصول على خدمات اللاعب.

أخبار تهمك

ثلاثي الأهلي السابق يقود تشكيل بيراميدز أمام الأحمر

منذ نصف ساعة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز المرتقبة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

شديد البرودة.. الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ ساعتين

وفد من الإسماعيلي يزور الأهلي للتعاقد مع ثنائي الأحمر

منذ ساعة و 24 دقيقة

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ 40 دقيقة

موسيماني يحسم مصير مروان محسن في الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ أقل من ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 12 ساعة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يصر على الرحيل

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:10 م

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

05:55 م

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

05:59 م

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

07:19 م

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات