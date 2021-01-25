خالد الجندي لأسر الشهداء: وجدتم من يشفع لكم لدخول الجنة (فيديو)

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة إلى أسر شهداء الشرطة تزامنا مع احتفال مصر بالعيد الـ 69 للشرطة المصرية، قائلا: "هنيئا لكم.. وجدتم من يشفع لكم يوم القيامة".

وأشار الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، إلى أن الشهيد يشفع في 70 من أهله، داعيا الله أن يرزق أسر الشهداء الصبر والسلوان، مشيدا بدور رجال الشرطة في حماية أمن مصر وشعبها في مختلف أرجاء البلاد، مضيفا أنهم ساهرون لحمايتنا.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مخاطبا رجال الشرطة الذين يمارسون عملهم، قائلا: "أنتم في رباط، وجهاد في سبيل الله، وربنا يجعل ما تفعوله في ميزان حسناتكم يوم القيامة".

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