أشرف حسني يكشف لـ"الفجر الفني" عن تجربته في "مسرح مصر"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
كشفت السيناريست أشرف حسني تفاصيل تعاونه مع أشرف عبد الباقي في "مسرح مصر".

وقال "حسني" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه عمل في مسرح مصر لما يقرب من ثلاث سنوات، وأضاف متحدثا عن أشرف عبد الباقي قائلا: " هو رجل رائع أراه مثلا أعلى لكثيرين ليس فقط لأنه اهتم بالمسرح أو بابراز جهود الشباب ولكن أيضا لكون الرجل متجدد دائما، حيث كان يحدثنا بشكل أسبوعي عن مشروع فني جديد يريد أن ينفذه، بالطبع كان ينفذ البعض ولا يستطيع تنفيذ البقية ولكن هذا الفكر الطازج والحماس الدائم والتدفق هو ما نحتاج اليه".

وتابع متحدثا عن "مسرح مصر" قائلا: "كانت تجربة ممتعة صحيح أن دراما المسرحيات كانت تتعرض للنقد الدائم إلا أن الضحك من أجل الضحك هو هدف نبيل أيضا لا غبار عليه، الجمهور تعود من الممثلين على نوعية ضحك معينة جعلتنا جميعا نتوجه معهم في ذلك الإتجاه حتى وإن لم نحقق الرضا الكامل كمؤلفين ولم نستطيع إخراج كامل الطاقة المطلوبة بسبب ذلك التوجه المفروض علينا جميعا ولكن العزاء كان النجاح الباهر الذي يحققه الأمر".

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