رئيس أتلتيكو: سواريز أفضل مهاجم في أوروبا

أكد رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، عقب انتصار فريقه على فالنسيا 3-1، أن دائماً ما يؤمن بأن الأوروغوياني لويس سواريز، هو أفضل رأس حربة في أوروبا".

صرح سيريزو: "نحن محظوظون لأنه معنا، الجميع سعيد، إذا كان نجح في التسجيل كل أسبوع، فهذا أمر مدهش".

وتصدر سواريز الذي أتم بالأمس عامه الـ34 بالهدف الثاني الذي سجله أمس للفريق المدريدي، جدول هدافي "الليغا" مناصفة مع المغربي يوسف النصيري، ليتفوقا عن ليونيل ميسي بفارق هدف.

وعن البرتغالي جواو فيلكس، الذي عاد للتشكيل الأساسي، وسجل هدفاً وصنع آخر، قال: "لاعب كبير"، مشيراً إلى أنه إذا قام المدرب دييغو سيميوني بإجلاسه على دكة البدلاء لفترة، فهذا لديه سبب، وأن عليه الدفاع عن مكانه كأساسي.