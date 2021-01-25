موعد أولى مباريات الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
علاء خليف


حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2020 -2021، والتي يشارك فيها الأهلي والزمالك من مصر.

وتأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى عقبة فريق سونيديب بطل النيجر، في دور الـ32 بالبطولة القارية، حيث تغلب عليه ذهابًا 1-0 وكرر انتصاره في مباراة الإياب برباعية نظيفة، بينما صعد الزمالك بعد انسحاب فريق جازيل التشادي من البطولة.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة القارية وتضم معه (المريخ السوداني – سيمبا التنزاني – فيتا كلوب الكونغولي).

ويفتتح الأهلي مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة فريق المريخ السوداني يوم 16 فبراير المقبل، بعد تأجيل المباراة التي كان مقررًا إقامتها أحد يومي 12، 13 فبراير، وذلك بسبب مشاركة الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية في دولة قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 من الشهر المقبل.

ويواجه الأهلي فريق الدحيل القطري في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير المقبل، وحال فوزه يصعد لملاقاة فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي يوم 8 فبراير، وحال وصوله للمباراة النهائية ستقام يوم 11 من الشهر نفسه.

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