نهال عنبر تنعى الداعية عبلة الكحلاوي بهذه الكلمات

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نعت الفنانة نهال عنبر الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نهال صورة الراحلة عبلة وعلقت قائله:"ربنا يرحمها برحمته الواسعة ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته الدكتورة العظيمة عبلة الكحلاوي".

يذكر أن الداعية عبلة الكحلاوي توفت مساء اليوم الأثنين، عن عمر يناهز 72 عاما.

وقالت الإعلامية إيمان الحصري، إنه أمس انتقلت إلى رحمة الله الدكتورة عبلة الكحلاوي عن عمر يناهز الـ72 عامًا على إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأضافت "إيمان" خلال تقديم برنامجها "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد أنه تم تأكيد الخبر من عائلتها بعد تدهور حالتها الصحية أثناء وجودها في أحد مستشفيات العزل.

والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.

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