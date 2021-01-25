حمزة نمرة للأسبوع الثالث في صدارة توب أنغامي

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
مي مرسي

قامت أنغامي بنشر قائمة توب الأغاني العربية لهذا الأسبوع وقد احتل حمزة نمرة القائمة بأغنية "فاضي شوية " التى تربعت على عرش التوب في الأسبوعين الماضيين اأيضًا.

حققت أغنية «فاضي شوية» للفنان حمزة نمرة، من ألبوم «مولود سنة 80»، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، إذ حصدت أكثر من 3.5 مليون أستماع على أنغامي، منذ طرحها يوم 30 ديسمبر 2020.
وأغنية «فاضي شوية» من كلمات خليل عز الدين، وألحان حمزة نَمِرة، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وجيتار مصطفى أصلان

و إليكم الأغاني التي تصدّرت توب أنغامي هذا الأسبوع
1- حمزة نمرة " فاضي شوية "
2- محمود العسيلي "حب غلط "
3- جوزيف عطية " طبيعي "
4- ناصيف زيتون " يلي بدا ياني"
5- دبل زوكش مع عنبة "فكك"
حمزة نمرة للأسبوع الثالث في صدارة توب أنغامي
حمزة نمرة للأسبوع الثالث في صدارة توب أنغامي
حمزة نمرة للأسبوع الثالث في صدارة توب أنغامي
حمزة نمرة للأسبوع الثالث في صدارة توب أنغامي

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