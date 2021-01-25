"في حالة خطر".. نهال عنبر تطالب بالدعاء لوالد تامر شلتوت عقب تدهور حالته الصحية

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي
طالبت الفنانة نهال عنبر، جمهورها بالدعاء لوالد الفنان تامر شلتوت وذلك عقب تدهور حالتها الصحية إثر دخولها غرفة العناية المركزة.

وكتبت "عنبر" قائله: "تامر شلتوت نزل الدعاء ده عشان ولده في حاله خطر ممكن كلنا ندعي له يا رب يا حنان يا منان يا قادر يا قدير علي كل شئ والدي بين يديك...اكتب له الشفاء العاجل اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير أرجو من حضراتكم الدعاء لوالدي بالشفاء.. الدعاء يغير القدر".

وكان تامر شلتوت قد أعلن عن تدهور حالة والده قائلا: "انا والدي تعبان جدا وبقاله شهر في العنايه المركزه...و حالته النهارده صعبه جدا...أرجو من حضراتكم الدعاء له.....الدعاء يغير القدر

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