بعد "أنا الغلطان".. بهاء سلطان يسجل "رامي الحمول" مع نصر محروس

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
يواصل الفنان بهاء سلطان، تسجيل أغاني ألبوم "سيجارة"، التي أقرت المحكمة بأن بهما عيوب هندسية، وصدر حكم بإعادة تسجيلهما.

وقال سلطان في بيان صحفي، أنه بدأ اليوم تسجيل أغنية "رامي الحمول"، اليوم الاثنين بستوديو المنتج نصر محروس، ويستمر التسجيل حتى يومين آخرين، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تسجيل باقي الأغنيات وهم "ليالي طويلة"، و"وده حب ولا"، أول مارس المقبل.


وسبق وسجل سلطان أغنية "أنا الغلطان"، وهي أولى أغاني "سيجارة"، التي سيعاد تسجيلها، مؤكدًا أنه لم يتصالح مع المنتج حتى الآن، ولكن ذلك التسجيل تنفيذًا لحكم المحكمة.

في سياق منفصل، أعقب الفنان بهاء سلطان على ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن صلح بينه وبين المنتج نصر محروس.

قال بهاء سلطان في بيان صحفي: "بداية لم أسع يومًا لخلاف مع أحد، لا المُنتج نصر محروس ولا غيره، لكن إيمانًا مني بحق الجماهير في المعرفة فإن ما حدث يوم الإثنين الماضي 19 يناير 2021، هو أني ذهبت لتسجيل أول أغنية ضمن أربع أغاني لأنه شابهم عيب هندسي لا علاقة لي به لأنني سبق وسجلتهم، وتعاونًا مني في إخراجها بصورة مرضية طلبت من المحكمة أن تتيح إعادة تسجيلهم وبدأنا بـ(أنا الغلطان)".

أضاف سلطان: الشركة طبقًا لحكم المحكمة يتبقى لها ثلاث أغنيات بخلاف التي تم تسجيلها، وهم "رامي الحمول "، و"ده حب ولا"، و"ليالي طويلة".



وأنهى سلطان تصريحاته حول التعاون الفترة المُقبلة مع فري ميوزك أو شركات آخرى، قال بهاء إن الحديث عن هذه الأمور في الوقت الحالي غير وارد، لأننا في الفترة الحالية نقوم بدراسة أكثر من عرض للبدء في تنفيذه المرحلة المُقبلة.

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