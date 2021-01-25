عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

يبدو أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي قد تعلم من الأخطاء السابقة التي وقع فيها الفريق بعد خسارة الكثير من نجومه على رأسهم عبدالله السعيد وأحمد فتحي فيما يخص تمديد العقود.

ونجح المارد الأحمر في تمديد عقود الكثير من النجوم على رأسهم محمد شريف ومحمد الشناوي بالإضافة إلى أليو ديانج وأخيراً حمدي فتحي.

وجاءت تحركات النادي الأهلي قبل إنتهاء عقود اللاعبين بستة أشهر الأمر الذي فتح الباب أمامهم للرحيل والتوقيع مجاناً للأندية الأخرى دون إستفادة مالية من عوائد البيع.



