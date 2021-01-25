مدافع جديد على طاولة ليفربول وكلوب في الميركاتو الشتوي

كشف تقرير صحفي، عن تواصل نادي ليفربول الإنجليزي مع المدافع اليوناني سوكراتيس باباستوتوبولوس لاعب أرسنال السابق.

وكان سوكراتيس قد فسخ عقده بالتراضي مع أرسنال قبل أيام.

وذكر الصحفي اليوناني جيانيس كوريانوبولوس بصحيفة "سبورت تايم"، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن سوكراتيس قد تلقى مكالمة من ليفربول لمعرفة رأيه في الانضمام للريدز لكن لم يتطور الأمر أكثر من ذلك.

وكتب كوريانوبولوس: "كان متوقعًا أن يتحرك ليفربول بخطوة أكثر من ذلك لكن هذا لم يحدث، وبالتالي سيوقع سوكراتيس اليوم على عقده مع نادي أولمبياكوس اليوناني، لمدة موسمين ونصف مقابل 1.5 مليون يورو كراتب سنوي بالإضافة إلى الحوافز".

وأصبح بإمكان اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، التفاوض مع نادي جديد، لينضم إليه في صفقة إنتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع أرسنال.