عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي

جاءت المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدًا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم سلبية فيما سيتم إعادة مسحة أكرم توفيق.

وأجرى لاعبى لأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.

وتأكد غياب أكرم توفيق عن الأهلي في مباراة الغد أمام بيراميدز، بعدما تكرر نفس الموقف مع اللاعب في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز غدًا على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة التاسعة.

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