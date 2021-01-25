خالد الجندي: لا وطن بدون الشرطة (فيديو)

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
رقية جمال
هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، الشرطة المصرية بعيدها، قائلًا: إنه بدون الشرطة لا يوجد وطن، معقبًا: "كنا في حالة كرب ما بعده كرب، تعطلت الاعمال وأغلقت المخابز ومحطات الوقود، ولم يعد أحد قادر على الخروج حتى للصلاة".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الله سبحانه وتعالى جربنا فقدان نعمة الأمن حتى يكون الاحتفال بعيد الشرطة احتفال حقيقي.

وتابع عضو المجلس الاعلى للشئون الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى يقول: " الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ"، فالأمن هنا أصبح بمثابة مكافئة على الإيمان.

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